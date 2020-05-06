Украина предложила «нормандской четверке» изменить формат минских переговоров 3 6.05.2020, 17:51

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Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому представительство страны в ТКГ существенно повышено.

Украинская сторона предложила "нормандской четверке" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы для ускорения минского процесса.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре руководителя ОП Андрея Ермака с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата в среду, пишет «Европейская правда».

"Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы. Именно для ускорения Минского процесса президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено", - заявили в пресс-службе офиса президента.

В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц.

Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

В то же время руководитель ОП отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - сказал Ермак.