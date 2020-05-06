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Соцопрос: рейтинг работы Путина упал до исторического минимума

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  • 6.05.2020, 18:27
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Соцопрос: рейтинг работы Путина упал до исторического минимума
ФОТО: ТАСС

Россияне все меньше одобряют работу главы Кремля.

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума. Таковы данные телефонного опроса "Левада-центра", пишет "Радио Свобода".

Одобряют деятельность главы государства 59 процентов респондентов. Это самый низкий показатель одобрения работы Путина за 20 лет его руководства страной. Последний самый низкий показатель – 61 процент – был зафиксирован осенью 2013 года.

В марте деятельность российского лидера одобрили 63 процента респондентов.

Не одобрили работу Путина в апреле 33 процента опрошенных против 36 процентов в марте.

"Левада-центр" проводил опрос в период с 24 по 27 апреля. В нём приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет. Из-за эпидемии COVID-19 соцопрос проводился дистанционно. По данным социологов эти данные нельзя сравнивать с результатами, полученными после личных интервью, так как в телефонных опросах респонденты дают более конформистские ответы.


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