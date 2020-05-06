РБК: В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов 23 6.05.2020, 18:43

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Дмитрий Босов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Он входил в рейтинг Forbes.

Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников изданияю

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

По словам собеседника издания, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.