РБК: В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов

РБК: В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов23
- 6.05.2020, 18:43
- 10,866
Он входил в рейтинг Forbes.
Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.
«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников изданияю
Источник в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.
По словам собеседника издания, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.
Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.