закрыть
6 мая 2020, среда, 21:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РБК: В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов

23
  • 6.05.2020, 18:43
  • 10,866
РБК: В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов
Дмитрий Босов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Он входил в рейтинг Forbes.

Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников изданияю

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

По словам собеседника издания, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая