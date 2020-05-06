«А три тысячи человек, которые придут на это корона-шоу тоже антисептиком обработаете?» 11 Дмитрий Растаев

6.05.2020, 19:01

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Дмитрий Растаев

Как глубока бездна морального падения нашей околовластной богемы.

Нет, ну ладно власть - ей давно уже отшибло всё, что только можно: ум, совесть, честь, человечность... К ней теперь претензии только через Гаагу.

Ладно, простые люди, которых гонят на этот Парад Беды как овец на заклание - за 70 лет совдепии и 25 «процветания» бедняг вымуштровали до такой степени, что страх перед начальством у них теперь сильней страха смерти.

Но как быть с нашими «песнярами и музыками», этой «душой народа», которые ничтоже сумняшеся поедут на площадь Победы - петь и плясать для тысяч потенциальных жертв вируса? У них-то где совесть, ум у них где?

Александр Солодуха пообещал обработать микрофон антисептиком. Ай, какой молодец, возьми с полки шоколадку! А три тысячи человек, которые придут на это корона-шоу он тоже антисептиком обработает? А тех, кого они заразят, вернувшись с концерта?

То, что никто из «музык» не отказался от участия в этом позорище, не сказал «Б...ть, да что ж вы творите, гады? Ладно парад вам встал кандибобром - но на концерт-то зачем гнать людей!» показывает, как глубока бездна морального падения нашей околовластной богемы.

Все, все, кого эта власть коснулась хоть краем своих сапожищ, превращаются в безропотных неваляшек - и им так же плевать на людей, как и самой власти.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»