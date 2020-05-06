Фонд лиха 4 Максим Авербух

6.05.2020, 19:16

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Поддержка россиян в планы правительства не входит.

Растратить Фонд национального благосостояния России за два года было бы неправильно, с вертолета деньги разбрасывать мы не можем и соревноваться с другими странами в объеме антикризисной помощи населению не собираемся. Это краткое содержание программного интервью Антона Силаунова «Ведомостям», в котором министр финансов объяснил неспешность шагов правительства по спасению российской экономики. Мы же посмотрим на сложившуюся ситуацию глазами обычного населения.

Деньги надо раздать

Чтобы карантин был эффективным, люди не должны посещать мест массового скопления и, следовательно, массового заражения.

В первую очередь, речь о работе, куда добираются зачастую общественным транспортом. А это еще одно место потециального массового заражения — закрытое пространство с единой циркуляцией воздуха.

Как показала история с круизными лайнерами, это идеальная среда для взрывного распространения вируса.

У 60% россиян нет сбережений, 90% сбережений владеют всего 3% россиян. То есть на оставшиеся 37% приходится всего 10% всех сбережений.

Причем значительную, если не большую, часть из этих 37% составляют пенсионеры. У работающих россиян либо нет никаких сбережений, либо они крайне малы.

Не стоит также забывать, что сейчас идет седьмой год сокращения доходов населения, значительная часть его закредитована настолько, что не может рассчитывать на новые банковские кредиты, только на грабительские, под сотни процентов годовых, от МФО.

Работодатели — за вычетом государственных — по итогам начавшейся в 2014 году и не прекратившейся по сей день депрессии, также не имеют резервов для того, чтобы в условиях простоя предприятия выплачивать зарплату, даже положенные по закону в таких случаях 2/3 оклада.

Прямая выплата от государства может решить сразу две задачи:

обеспечить население средствами, что позволяет ему не ходить на работу;

снять с работодателя необходимость зарабатывать деньги, чтобы выплатить зарплату работникам.

Теперь давайте посчитаем, сколько на это понадобится денег.

Пенсионеры получают пенсии, детей обеспечивают родители. В России 75 млн работников, из числа которых следует вычесть около 10 миллионов, которые и в период карантина продолжают вполне официально работать — полицейских, врачей и тому подобных.

В сухом остатке 65 миллионов, которые надо обеспечить хотя бы на уровне прожиточного минимума, который во II кв. 2020 года составляет 12 130 рублей для трудоспособных взрослых и 11 004 рубля для несовершеннолетнего.

Если рассматривать возрастную структуру населения, получится, что на 65 млн взрослых у нас приходится порядка 35 млн детей. То есть, проще говоря, мы имеем семью из трех человек: двух взрослых и ребенка.

Ее месячный прожиточный минимум — 35 264 рубля. Для банального выживания в условиях отсутствия зарплаты и сбережений такой семье необходима выплата в размере 17 632 рубля на каждого из двух взрослых.

В таком случае прямая месячная выплата населению составит чуть меньше 1,15 трлн рублей.

Если карантин продлится два месяца, то понадобится вдвое больше — уже 2,3 трлн рублей. Если целых три — то речь уже о 3,45 трлн рублей.

Огромные, непосильные для государства деньги? А вот и нет.

Цена вопроса

В настоящий момент в ФНБ накоплено 12,86 трлн рублей. Почти в четыре раза больше, чем понадобится для прямых выплат даже в случае длинного трехмесячного карантина.

Правда, согласно отчету Минфина, из них 1,76 трлн было размещено в «иных разрешенных активах», откуда по первому требованию их, скорее всего, не получить обратно.

Но в любом случае в ФНБ находится 11,1 трлн свободных денежных средств, преимущественно размещенных в иностранной валюте, так что, чем дешевле рубль, чем больше девальвация — тем больше резервы правительства.

Но и это еще не все: порядка триллиона рублей лежит на счету АО «Роснефтегаз». В общем, деньги есть.

Если их очень жалко, то есть и другие пути: занять или напечатать. Впрочем, если присмотреться, выяснится, что это одно и то же.

ЦБ РФ уже сейчас по факту печатает деньги для компенсации выпадающих из-за снижения стоимости нефти доходов федерального бюджета.

Схема простая: государство выпускает ОФЗ, их покупает банк и тут же идет и закладывает в ЦБ РФ. По сути, это классическая схема эмиссионного кредитования дефицита бюджета центральным банком, где «посредники» в виде банков получают доход за то, что служат в этой схеме «фиговым листком», призванным замаскировать факт кредитования правительства Центральным банком.

И заметьте, хотя речь идет о триллионах рублей, никто в ЦБ РФ не заявляет о том, что это повлечет инфляцию. То есть триллионная эмиссия для покрытия дефицита федерального бюджета инфляции не повлечет, а прямая помощь населению — повлечет.

В принципе можно представить ситуацию, в которой в 2020 году из федерального бюджета «выпадают» три четверти «нефтяных» доходов — это порядка 6 триллионов рублей — и часть «не-нефтяных», в первую очередь, НДС (остановка экономики на период карантина) и ввозных таможенных пошлин (сокращение импорта из-за карантина и очередной девальвации).

Также нельзя будет совсем уж бросить на произвол судьбы региональные бюджеты, которые получили от карантина мощный удар по поступлениям от налога на прибыль и НДФЛ, совокупно дающих 54% всех поступлений бюджетов регионов. И надо будет помогать пострадавшим предприятиям из списка «системообразующих» — все это расходы, неучтенные изначально в федеральном бюджете на этот год.

Совокупно — в худшем из вариантов — придется изыскать до 10 триллионов рублей. Увеличивать их на 2,3-3,45 трлн., которые пойдут на выплаты населению, ни ЦБ, ни правительству не хочется. В конце концов, население стоит последним в списке их приоритетов, и никакой возможности надавить на власть не имеет.

При этом понятно, что население смирилось бы с той небольшой инфляцией, которые вызвала бы эмиссия в размере максимум 3% ВВП страны — раз уж она стала бы следствием прямых выплат каждой семье в размере более чем 100 000 рублей (за 3 месяца накопленным итогом).

Лучше спасти «Роснефть»

Министр финансов Силуанов прогнозирует, что к концу года в ФНБ останется 7 трлн рублей. А государственный долг, как мы с вами понимаем, прилично вырастет. И если сейчас правительство имеет пусть крохотный, но положительный баланс долга и средств в ФНБ, то к концу года он в любом случае станет очень сильно отрицательным. До населения ли тут?

Причем пока не проведено голосование по поправкам в Конституцию, нельзя устроить серьезную девальвацию, которая решила бы большую часть проблем, вызванных сверхдешевой нефтью и карантином. Политически неверно.

Ведь тогда будет сильный скачок инфляции — поскольку 36% товаров и продуктов в розничной торовле поступили к нам по импорту, а немалая часть остальных производится с использованием импортного сырья или комплектующих.

По сути, речь о том, что к курсу рубля привязано до половины продающихся в стране товаров и продуктов. И если на обнуление сбережений и зарплат наложить еще и резкий скачок цен, то даже сверхтерпеливое российское население может проголосовать совсем «неправильно».

Нельзя забывать и о «чистом» (то есть разнице между вложениями и заимствованиями) долге десятки крупнейших госкомпаний, который на 1 июля прошлого года составлял ни много ни мало 9,2 трлн рублей. Ведь случись что, государство не бросит на произвол судьбы, на растерзание кредиторам, ни «Роснефть», ни «Газпром».

Но есть проблема: это самое «что» только что и случилось.

Видите, какие проблемы стоят перед правительством? Ну до нас ли с вами ему? Тем более что мы сами лишили себя любых инструментов давления на власть.

Вся надежда на то, что в конце этого или начале следующего года цена нефти вырастет, а Дональд Трамп — если, конечно, переизберется — приведет в чувство Саудовскую Аравию. В конце концов, как передает Reuters, заставил же он ее пойти на повторные переговоры с ОПЕК+, угрожая в случае отказа вывести из Саудовской Аравии американские войска и оставить ее один на один с Ираном.

Максим Авербух, «Новая газета»