Коронавирус в Витебской области: в некоторых городах ситуация только ухудшается 1 6.05.2020, 19:19

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иллюстрационное Фото

Мест в больницах не хватает.

Новые сообщения о случаях заболевания коронавирусом приходят в редакцию Telegram-канала "Баста!" из Витебской области. Более 330 зараженных в Орше. Сотрудники предприятий, на которых обнаружены очаги заражения, пишут о том, что контакты первого уровня, а в некоторых случаях и сами зараженные продолжают выходить на работу.

"На Витебском ОАО "Молоко", обнаружено минимум два случая "короны". Один человек отстранён от работы, а другой продолжает работать. Списки заболевших с симптомами простуды, подают из цехов каждые три дня", - пишет сотрудник предприятия.

"В Ушачской средней школе 5 класс отправлен на карантин, есть заболевший коронавирусом. Повар - контакт первого уровня, его сын учится в 10 классе", - сообщает житель Ушачей.

"Контакты первого уровня не считают. Количество заболевших растет в геометрической прогрессии. Более 60 подтвержденных зараженных Covid-19, более сотни "пневмоний", сколько из них с коронавирусом – неизвестно еще, так как тестов нет", - пишет сотрудница ЦРБ Ушачей.

"Заболело около 20 медработников, пятиэтажный корпус больницы имени Семашко заполнился за четыре дня. Средств защиты работникам не хватает. один из аппаратов КТ сломался", - сообщает сотрудница больницы в Орше.

"Более 330 заболевших с Covid-19 и пневмонией в Орше. Большая часть – по домам, потому что нет мест в больнице", - сообщает источник в райисполкоме.

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