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Newsweek: Коронавирус способен заражать кишечник не хуже, чем легкие

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  • 6.05.2020, 19:40
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Newsweek: Коронавирус способен заражать кишечник не хуже, чем легкие
Фото: Getty Images/iStock

Свои выводы ученые сделали на основе результатов эксперимента.

Коронавирус, который вызывает COVID-19, может заражать и размножаться в клетках человеческого кишечника. На это указывает новое исследование, пишет unian.net со ссылкой на Newsweek.

Нидерландские ученые считают, что это может объяснить, почему у людей, которые заразились опасным коронавирусом, иногда наблюдаются и гастроэнтерологические симптомыю. Как оказалось, возбудитель может проникать и размножаться в человеческом кишечнике благодаря белку, который называют ангиотензинпревращающим ферментом или ACE2. Он содержится как в дыхательных путях, так и в системе пищеварения.

Свои выводы ученые сделали на основе результатов эксперимента, во время которого они соединили вирус SARS-CoV-2 с клетками человеческого кишечника в лабораторных условиях. После этого они наблюдали за тем, что произойдет. Через сутки вирус проник в некоторые клетки. Через 60 часов "количество зараженных клеток резко увеличилось".

Далее ученые проверили, какие гены были задействованы в клетках из системы пищеварения с помощью технологии сиквенирования РНК. Оказалось, что гены, которые призваны сопротивляться инфекциям, были активными. Во время своего исследования ученые использовали различные виды кишечных клеток с различными уровнями содержания ACE2, чтобы проверить, повлияет ли это на процесс заражения. Результаты показали, что клетки все равно были уязвимыми к коронавирусу не зависимо от уровня ACE2.

"Наблюдения, которые были проведены во время данного исследования, доказывают, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках пищеварительного тракта. Однако, мы пока не знаем, играет ли SARS-CoV-2 в кишечниках пациентов, больных COVID-19, большую роль в распространении инфекции. Наши выводы говорят, что мы должны изучить такую возможность более тщательно", - сказал вирусолог из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме Барт Гаагманс.


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