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Власти приглашают на парад переболевших коронавирусом

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  • 6.05.2020, 19:55
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Власти приглашают на парад переболевших коронавирусом
иллюстрационное Фото: Униан

У некоторых из них до сих пор сохраняется температура.

Администрация Октябрьского района столицы приглашает жителей, переболевших коронавирусом, на парад 9 мая. Такое приглашение получила минчанка Анна Осипова, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Женщина долго лежала в больнице и только недавно вылечилась от коронавируса: тест показал отрицательный результат. Сейчас Анна дома, в поликлинике не знают, как ее лечить. У женщины по-прежнему тяжелое воспаление легких, повышенная температура, одышка и слабость:

«Нас пригласили как тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Девушка звонила, вежливая, сказала, что приглашают принять участие в параде, на 3-й трибуне. Но я вежливой не была. Мы с мамой не оправились от смерти отца, от болезни: такое в голове не умещается. Я бы и так не пошла, с вирусом или нет, потому что я против этих парадов».

Журналисты обратились за комментарием в администрацию Октябрьского района в сектор идеологической работы. Помощник заместителя начальника управления о таких приглашениях не слышала и отметила, что не имеет права что-либо рассказывать. Девушка посоветовала обратиться к начальнику сектора Алексею Шибеко, так как ее руководителя не было на рабочем месте.

Анна Осипова несколько недель находилась в инфекционной больнице вместе с матерью. В этой же больнице 4 апреля умер ее отец, 69-летний Юрий Осипов. Сначала болезнь напоминала простуду, но за несколько дней у мужчины развилась тяжелая форма пневмонии. Анна уверена: если бы инфекцию обнаружили в самом начале и не затянули с тестом на коронавирус, отец мог бы выжить.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких данных о том, появляется ли иммунитет после того, как человек выздоравливает от коронавируса.


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