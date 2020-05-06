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Помпео возложил на компартию Китая ответственность за пандемию

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  • 6.05.2020, 20:15
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Помпео возложил на компартию Китая ответственность за пандемию

Власти КНР скрывали от мира информацию о коронавирусе.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Пекин несет ответственность за пандемию COVID-19, которая охватила весь мир. Глава американского дипломатического ведомства подчеркнул, что КНР продолжает утаивать информацию о коронавирусе SARS-CoV-2, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Коммунистическая партия Китая ввела весь мир в заблуждение. Они знали больше", - заявил Помпео на брифинге в Вашингтоне в среду, 6 мая.

По его словам, США неоднократно запрашивали у КНР медицинскую информацию о COVID-19, но так и не получили ответа. А утаивание Китаем важной информацию не позволило странам мира своевременно и эффективно подготовиться к пандемии.

При этом Помпео несколько мягче, чем ранее, высказался о возможной утечке коронавируса из вирусологической лаборатории в Ухане. Он пояснил, что "полной уверенность в этом нет". Добавив, что у Вашингтона "есть немало данных, указывающих на то, что вирус происходит из этой лаборатории".

"Самый простой способ помочь прояснить картину – это прозрачность", - подытожил дипломат.


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