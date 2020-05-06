Tut.by: КГБ задержал известного продюсера Андрея Калину 6.05.2020, 20:20

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Андрей Калина

фото: СТВ

Его могут обвинять в даче взятки.

Сотрудники КГБ задержали директора музыкально-продюсерского центра Андрея Калину, пишет tut.by.

Калина известен в мире шоу-бизнеса как художественный руководитель фестиваля "Золотой шлягер" в Могилеве и "Джазовых вечеров у Ратуши" в Минске. Он был продюсером Искуи Абалян и многих других белорусских исполнителей. Сейчас занимается дуэтом VAL, который должен был представить Беларусь на нынешнем "Евровидении".

Адвокат Калины Антон Гашинский подтвердил, что его подзащитного обвиняют в даче взятки. Калина заключен под стражу.

"Подробностей сообщить не могу, так как давал подписку о неразглашении. Могу только сказать, что удивление вызывает такое длительное содержание подозреваемого под стражей по такому обвинению, сумма там незначительная, состояние его здоровья неудовлетворительное. Он признал вину и раскаялся", — рассказал адвокат. По его словам, известные деятели культуры подписали около 30 ходатайств с просьбой изменить Калине меру пресечения, однако следствие их игнорирует.

Продюсер находится в СИЗО КГБ. Попасть к нему адвокат не может: карантин в связи с пандемией коронавируса.

В марте появились сведения, что КГБ выявил взяточничество в сфере культуры. Тогда в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаборову, потом силовики заинтересовались директором "Минскконцерта" Андреем Микуцевичем. Позже стало известно о задержании руководителя Могилевской филармонии Дениса Шаблинского.