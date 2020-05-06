закрыть
6 мая 2020, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Tut.by: КГБ задержал известного продюсера Андрея Калину

  • 6.05.2020, 20:20
  • 2,262
Tut.by: КГБ задержал известного продюсера Андрея Калину
Андрей Калина
фото: СТВ

Его могут обвинять в даче взятки.

Сотрудники КГБ задержали директора музыкально-продюсерского центра Андрея Калину, пишет tut.by.

Калина известен в мире шоу-бизнеса как художественный руководитель фестиваля "Золотой шлягер" в Могилеве и "Джазовых вечеров у Ратуши" в Минске. Он был продюсером Искуи Абалян и многих других белорусских исполнителей. Сейчас занимается дуэтом VAL, который должен был представить Беларусь на нынешнем "Евровидении".

Адвокат Калины Антон Гашинский подтвердил, что его подзащитного обвиняют в даче взятки. Калина заключен под стражу.

"Подробностей сообщить не могу, так как давал подписку о неразглашении. Могу только сказать, что удивление вызывает такое длительное содержание подозреваемого под стражей по такому обвинению, сумма там незначительная, состояние его здоровья неудовлетворительное. Он признал вину и раскаялся", — рассказал адвокат. По его словам, известные деятели культуры подписали около 30 ходатайств с просьбой изменить Калине меру пресечения, однако следствие их игнорирует.

Продюсер находится в СИЗО КГБ. Попасть к нему адвокат не может: карантин в связи с пандемией коронавируса.

В марте появились сведения, что КГБ выявил взяточничество в сфере культуры. Тогда в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаборову, потом силовики заинтересовались директором "Минскконцерта" Андреем Микуцевичем. Позже стало известно о задержании руководителя Могилевской филармонии Дениса Шаблинского.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая