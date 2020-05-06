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Карантин в Литве продлили до начала лета

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  • 6.05.2020, 20:26
Карантин в Литве продлили до начала лета
Фото: EPA/Scanpix/LETA

Ограничительные меры продлены до 31 мая включительно.

Планируют некоторые послабления: уточняют порядок ношения масок, разрешают проведение небольших мероприятий, предлагают возобновить предоставление стоматологических услуг, пишет Delfi.

Правительство предлагает с 11 мая разрешить приезд в Литву граждан Эстонии и Латвии. Ом не придется проводить в изоляции 14 дней. С 15 мая движение на территории стран Балтии будет свободным. После поездки не придется проводить две недели в изоляции.

В Литву также могут приезжать граждане других стран ЕС, которые приезжают по работе, бизнесу или учебе. Им придется провести 14 дней в самоизоляции.

Уточняется и порядок ношения масок. Их можно не надевать во время купания в озерах, реках, прудах и в море и во время занятия водными видами спорта. Это уточнение вступает в силу сразу с момента принятия.

С 11 мая разрешается проведение уроков по вождению.

Предлагается также разрешить проведение индивидуальных тренировок в спортклубах и тренировок в группах до 6 человек. При этом необходимо использовать все средства защиты и гигиены. Это вступит в силу с 18 мая.

С 18 мая разрешают проведение мероприятий с участием до 30 человек на открытом воздухе. Однако участники должны соблюдать дистанцию в 2 м, на каждого должна приходиться площадь в 10 кв. м, следует соблюдать требования гигиены и использовать средства защиты.

С 30 мая такие мероприятия с участием до 30 человек предлагают разрешить в помещениях.

С 18 мая в Литве предлагают открыть детские сады и подготовительные группы. Мы ищем решения и хотим создать условия, которые позволят возобновить обучение учеников начальной школы. Мы думаем о возобновлении работы специализированных школ и дневных центров для инвалидов.

С 18 мая планируют разрешить работу стоматологических кабинетов.

С 18 мая предлагают разрешить посещение пациентов: с разрешения лечащего врача в установленном в больнице порядке.

С 18 мая планируют разрешить работу всех салонов красоты и услуг в этой сфере: солярии, салоны тату и др. Непременное условие - соблюдение мер безопасности и ограничение количества получателей услуг.


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