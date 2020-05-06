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Ученые объяснили странности cеверного магнитного полюса

  • 6.05.2020, 20:37
Ученые объяснили странности cеверного магнитного полюса
Фото: Shutterstock

Чем обусловлен его дрейф из Канады в Сибирь?

Как пишет «Вокруг света», лишь за последний год северный магнитный полюс сместился на 50 километров.

Британско-датская команда геофизиков и геологов, возглавляемая специалистами из Университета Лидса, заявила: причины такого странного поведения кроются в недрах Канады и Сибири.

А именно – в своеобразной конкуренции между двумя зонами с отрицательным магнитным потоком, которые размещаются под Канадой и Сибирью.

Почему северный магнитный полюс переселяется в Сибирь?

Открыли северный магнитный полюс еще в 1831 году. За это время он переместился на 2250 километров. Раньше движение было медленным, но в 1990-х годах сильно ускорилось.

И это быстрое движение потребовало более частых обновлений навигационных систем.

Филип Ливермор вместе со своей командой пытался найти ответ на вопрос о причинах перемещения северного магнитного полюса с ноября 2013 года. Именно тогда Европейское космическое агентство (ESA) запустило миссию Swarm. Миссия нацелена на изучение магнитного поля Земли.

Исследователи использовали данные спутников, которые измеряли форму магнитного поля Земли в разные годы. А затем смоделировали странствия северного магнитного полюса.

Оказалось, что изменения в потоке расплавленного материала во внутренней части планеты повлияли на силу вышеуказанных «конкурирующих» зон с отрицательным магнитным потоком.

Это структурное изменение ослабило участок под Канадой и немного увеличило прочность участка под Сибирью, пояснил доктор Филип Ливермор.

Именно поэтому северный магнитный полюс покинул свое «родное» месторасположение в области канадской Арктики.

Последнее моделирование движения северного магнитного полюса командой показало: он продолжит двигаться в направлении России. Но со временем этот дрейф замедлится.

Ученые опубликовали свои исследования в журнале Nature Geoscience.

Недавний «рывок» северного магнитного полюса побудил Национальный центр геофизических данных США и Британскую геологическую службу опубликовать в прошлом году обновленную Всемирную магнитную модель.

Эта модель демонстрирует магнитное поле Земли по всему земному шару. Она связана со всеми навигационными устройствами планеты, включая современные смартфоны.


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