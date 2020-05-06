Санитайзер в белорусских аптеках оказался «незамерзайкой» для авто 6.05.2020, 20:48

Из оборота изъяли 7840 литров жидкости.

В Минске сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД и городской милиции обнаружили цех по производству поддельных дезинфицирующих средств, сообщает пресс-служба МВД.

Незаконное производство организовал 41-летний директор частного предприятия в арендуемом помещении в Октябрьском районе столицы. Его фирма занимается изготовлением и продажей антифризов, масел для автомобилей, незамерзающей жидкости.

На этикетках указывалось, что дезинфицирующее средство предназначено для антисептической обработки рук, убивает вирусы и бактерии на 99%. Но после экспертизы выяснилось, что по основным химическим компонентам состав «антисептика» совпадает с составом незамерзающей жидкости того же производителя.

Предприниматель реализовывал товар оптом различным субъектам хозяйствования, в том числе коммерческим аптечным сетям. Из оборота, а также на месте производства оперативники изъяли более 10 тысяч упаковок готовой продукции общим объемом 7840 литров.

Никаких разрешений на производство и документов на антисептик у бизнесмена не было.

Вместе с органами здравоохранения и другими проводится полная проверка для установления всей картины и нанесенного потребителям ущерба. По ее результатам действиям бизнесмена будет дана правовая оценка.