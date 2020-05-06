В Гомеле новые умершие от коронавируса, а тесты у людей не берут 1 6.05.2020, 20:59

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иллюстрационное ФОТО: GETTY IMAGES

Врачи заражаются COVID-19, но продолжают работать.

Новая информация от читателей Telegram-канала "Баста!" из Гомеля. Умерла 21-летняя девушка. Результаты тестов, которые медики брали у госпитализированных гомельчан еще 22 апреля, были готовы только в начале этой недели.

"Сегодня в Гомельской городской клинической больнице №4 умерла от коронавируса вируса девушка, которой был 21 год. Написали, что умерла от осложнений, вызванных сахарным диабетом", - сообщает подписчик.

"У 36-летней заведующей детского сада, которая умерла вчера в Гомеле, отец - в реанимации, мать - в больнице", - пишет читатель.

"Двое работников Гомельского вагоностроительного заводе завода госпитализированы с подозрением на коронавирус", - сообщает подписчик.

"Сотрудница нашего учреждения госпитализирована с пневмонией. Лечат противомалярийным препаратом и дают кислород. Тест брали около недели назад, результата нет. На работе минимум три человека, которые с ней контактировали, ушли на больничный. У них тест не берут.

Знакомые медики говорят, что в начале этой недели были готовы тесты, которые брали еще 22 апреля", - пишет читательница из Гомеля.

"Освободили 3-й роддом под инфицированных, многих выписали оттуда, остальных перевели в областной роддом – пишет читатель из Гомеля. - Кожвен и старый онкологический корпус на Циолковского отдали под зараженных Covid-19. Сам онкодиспансер тоже частично заложен, также, как и туберкулезная больница.

В Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины врач-рентгенолог является контактом первого уровня, его жена с подтверждённым Covid-19, сама она тоже врач. Его на самоизоляцию просто не отпустили, потому что работать некому. И он не один такой".

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