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В Березовском районе COVID-19 пробрался в деревни

  • 6.05.2020, 21:10
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В Березовском районе COVID-19 пробрался в деревни
иллюстрационное Фото

Коронавирус набирает обороты в Брестской области.

В Березовском районе COVID-19 пробрался в деревни. Валерий Билибуха, «депутат» Первомайского сельского исполнительного комитета, рассказал «Радыё Рацыя»:

- В Подкраичах, в Первомайске есть. Есть люди из деревень, которые были госпитализированы в Березе, а теперь они госпитализированы в Барановичах с высокой температурой. Тесты подтвердили наличие коронавируса.

По словам главного врача Березовской районной больницы, ситуация с вирусной инфекцией в Березовском районе напряженная, но под контролем. По состоянию на 5 мая было зарегистрировано 36 случаев заболевания COVID-19. Как стало известно из неофициальных источников, по состоянию на 6 мая в больнице находится 99 человек с пневмонией, в том числе много людей молодого и среднего возраста. 2 человека умерли от вирусной инфекции.


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