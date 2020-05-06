закрыть
6 мая 2020, среда, 21:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сейме Литвы инициировали резолюцию о ревизионизме России

  • 6.05.2020, 21:22
В Сейме Литвы инициировали резолюцию о ревизионизме России
фото: Vida Press

Кремль в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа.

В парламенте Литвы инициируется еще одна резолюция о причинах Второй мировой войны и осуществляемого Россией исторического ревизионизма, пишет Delfi.

Седьмого апреля сходную резолюцию депутаты приняли по предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Сейчас новую резолюцию инициируют члены сейма: Арунас Гумуляускас от правящих "аграриев", консерватор Эмануэлис Зингерис, либерал Викторая Чмилите-Нельсен.

"Эта резолюция гораздо шире", – заявил в среду BNS А. Гумуляускас.

"Она отвечает на множество заботящих вопросов: об оккупации, ходе войны, проблематике военных преступлений", – сказал депутат.

Он утверждает, что резолюция Л. Линкявичюса больше предназначалась внешней политике, а предлагаемая ими – литовской общественности.

"Эта резолюция более полная, более содержательная (...), она отражает более полную картины оценку того исторического периода", – отметил А. Гумуляускас.

В зарегистрированном проекте резолюции отмечается, что одной из основных причин начала Второй мировой войны был пакт Молотова-Риббентропа 1939 года и тайные протоколы к нему между нацистской Германией и Советским Союзом, по которым была разделена Центральная и Восточная Европа.

"Одновременно лишение государственности этих стран стало и одной из предпосылок страшной трагедии Холокоста", – говорится в проекте.

В нем также акцентируется, что конец Второй мировой войны принес государствам Центральной и Восточной Европы не свободу, а "длившийся пять десятилетий тоталитарный гнет, советскую оккупацию, геноцид, военные преступления и брутальные преступления против человечности".

В резолюции обращается внимание на то, что сейчас Россия стремится обвинить страны Центральной и Восточной Европы в том, что они способствовали началу Второй мировой войны.

Сейму предлагается обратиться в Европарламент, к парламентам стран Центральной и Восточной Европы, международной общественности с призывом воспротивиться проводимому Россией ревизионизму истории и распространяемой дезинформации.

Седьмого апреля сейм Литвы также принял резолюцию, в которой осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление.

Эта резолюция была принята в качестве поддержки Польши, которую Россия обвинила в том, что она способствовала началу Второй мировой войны. За нее единогласно проголосовали 97 депутатов.

Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европе после войны.

Согласно принятой резолюции, историческим ревизионизмом и дезинформацией Москва стремится "оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО".

Российское руководство в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны СССР и нацистская Германия разделили между собой Восточную Европу.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая