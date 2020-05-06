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Коронавирус в Минской области: появились новые очаги заражения в школах

  • 6.05.2020, 21:26
  • 1,754
Коронавирус в Минской области: появились новые очаги заражения в школах
иллюстрационное Фото: ТАСС

Много заразившихся среди медиков.

Новые сообщения от читателей Telegram-канала "Баста!" из Минской области о распространении Covid-19. В Жодино и Дзержинске очаги заражения обнаружены в школах.

Минский район

"Сеница, поселок Юбилейный, улица Полевая. Забрали женщину, она сама садилась в машину "скорой". Из машины медперсонал не выходил, но были в химзащите и с экранами", - сообщает подписчица.

Логойский район

"В поселке Плещеницы - шесть человек с подтвержденной короновирусной инфекцией. На территории Логойского района - уже более 20. Большинство из них работники медучреждений в Боровлянах. При этом, даже эту официальную информацию медики скрывают", - пишет читатель из Плещениц.

Дзержинский район

"Город Дзержинск, гимназия. Рассылают родителям сообщения с просьбой взять справку для ребенка по состоянию здоровья, чтобы было хоть какое-то оправдание отсутствия на уроках. Учителей душат директора, директоров - начальники отделов образования, чтобы они обеспечили посещаемость", - сообщает подписчик из Дзержинска.

"В отделе образования Дзержинского райисполкома есть новый подтвержденный случай короновируса у сотрудника", - пишут из Дзержинского райисполкома.

Смолевичский район

“Город Жодино, улица Гагарина 1. Приезжают регулярно медики в полном обмундировании, заходят в подъезд к кому-то и находятся там минут 10 и потом уезжают. В доме уже есть жильцы, у которых подтвержден Covid-19", - сообщает житель Жодино.

"Жена директора школы №9 в Жодино заражена коронавирусом. Она работала в гимназии №1 психологом", - уточняет читатель информацию, которую мы опубликовали сегодня утром.

Молодечненский район

"Друг работает врачем в роддоме Молодечно. По его словам, неделю назад у них молодая девушка в тяжелом состоянии была", - сообщает подписчик.

"Деревня Лоси, Молодечненский район. Приехали обрабатывать дом. Со слов жителей семья заболела", - пишет читатель.

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