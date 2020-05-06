В США застрелен исследователь коронавируса, который начал получать важные результы 6 6.05.2020, 21:58

10,151

Доктор Бинг Лю был на пороге важных открытий

Фото: csb.pitt.edu

Убивший его мужчина покончил с собой.

В американском городке Росс в штате Пенсильвания 2 мая был застрелен 37-летний доктор Бинг Лю — молекулярный биолог из Питтсбургского университета, который занимался изучением коронавируса, пишет «Новое время».

Комментируя его смерть, в университете сообщили, что доктор Бинг Лю вот-вот должен был получить важные результаты исследований клеточных механизмов воздействия коронавируса на организм человека и вызываемых им осложнений.

Убивший его мужчина покончил с собой.

Доктор Бинг Лю был знаком с убийцей

Издание Philly Voice пишет, что убийца был идентифицирован полицией как 46-летний Хао Гу. Полиция сообщила, что Хао Гу и Бинг Лю были знакомы, но возможный мотив убийства не раскрыла.

Издание Washington Post сообщило, что Бинг Лю получил несколько огнестрельных ранений в своем таунхаусе в городке Росс неподалеку от Питтсбурга около полудня. Местные СМИ со ссылкой на представителей властей пишут, что он получил огнестрельные ранения в голову, шею, туловище и конечности.

Хао Гу застрелился в своей машине примерно в 100 метрах от места убийства

Соседи говорят, что не слышали стрельбы. Во время убийства жены Бинга Лю не было дома, детей у пары нет.

По данным местных СМИ, из дома ничего не пропало.

Детектив Брайан Колхепп сообщил СМИ, что, по мнению полиции, отношения между Бингом Лю и Хао Гу никак не были связаны с исследованиями коронавируса, которые проводил убитый ученый. Мотив убийства полиция все еще выясняет.

Ивет Бахар, руководительница Бинга Лю и глава лаборатории, в которой он работал, сообщила СМИ, что он как раз начал получать интересные результаты исследований.

По ее словам, на выходных она отправила ему несколько электронных писем и была удивлена, что он не отвечает. Ивет Бахар говорит, что Бинг Лю не сообщал о каких-либо опасениях за свою жизнь.

За свою карьеру Бинг Лю написал книгу и около 30 научных работ.

В заявлении Университета Питтсбурга в связи с его смертью говорится, что он был выдающимся исследователем и сделал уникальный вклад в науку.

Он специализировался на компьютерном моделировании и анализе динамики биологических систем.

Бинг Лю получил степень бакалавра и доктора компьютерных наук в Национальном университете Сингапура, после чего занимался научными исследованиями в США.

В университете также сообщили, что Бинг Лю был на пороге важных открытий для понимания клеточных механизмов коронавируса и вызываемых им осложнений. Коллеги ученого пообещали сделать все возможное, чтобы закончить его исследования и тем самым воздать должное его научным достижениям.