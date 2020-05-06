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МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала»

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  • 6.05.2020, 22:48
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МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала»

(обновлено) Это произошло после острого сюжета о коронавирусе в Беларуси.

В вечернем выпуске новостей на БТ сообщили, что МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала». Как сообщает tut.by, соответствующая комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла такое решение 6 мая 2020 года.

Алексей Кручинин лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована с сегодняшнего дня. То есть он не может на сегодняшний день работать в Беларуси журналистом.

— Могу подтвердить, что аккредитации меня лишили. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу, позиция канала будет высказана через пресс-службу, сейчас она готовит какое-то заявление, — сказал Алексей Кручинин. Напомним, в новостях на российском телеканале показали острый сюжет о коронавирусе в Беларуси. В часности — из Столцбов, где корреспондент показал много свежих могил умерших от COVID-19.


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