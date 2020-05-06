Стало известно, сколько заработал Зеленский за год на посту президента Украины 9 6.05.2020, 22:14

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Зарплата главы Украины состоит только из должностного оклада.

Президент Украины Владимир Зеленский в должности за год получил более 320 тысяч гривен ($11901) заработной платы.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами на запрос 24 канала.

Отмечается, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада, который составляет 28 000 гривен в месяц ($1041). Поэтому за год президентства - с мая 2019 по апрель 2020 - Владимир Зеленский заработал 320 727 гривен.

В ГУД добавили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541 гривны ($2326) налогов и сборов. После уплаты налогов президент получал по 22 540 гривен ($838) в месяц.