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Задержан брестский блогер Сергей Петрухин

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  • 6.05.2020, 22:22
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Задержан брестский блогер Сергей Петрухин
Сергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

Автор Youtube-канала «Народный репортер» активно освещает протесты в Бресте.

Стало известно о задержании блогера Сергея Петрухина (Youtube-канал "Народный репортер"). Об этом рассказал его коллега Александр Кабанов, сообщает "Еврорадио".

Сообщается, что Петрухин планировал ехать к блогеру Сергею Тихоновскому, однако перестал выходить на связь. По сведениям блогера Владимира Цыгановича (MozgON), ОМОН задержал Петрухина в деревне Остров Пуховичского района.

Правозащитный сайт "Весна" выясняет также местонахождение блогера Владимира Неронского ("Слуцк для жизни"). В последние дни он ездил вместе с Сергеем Тихоновским.

Блогер Сергей Петрухин активно освещает протесты против cтроительства завода АКБ под Брестом.


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