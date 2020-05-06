Задержан брестский блогер Сергей Петрухин

Задержан брестский блогер Сергей Петрухин5
- 6.05.2020, 22:22
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Автор Youtube-канала «Народный репортер» активно освещает протесты в Бресте.
Стало известно о задержании блогера Сергея Петрухина (Youtube-канал "Народный репортер"). Об этом рассказал его коллега Александр Кабанов, сообщает "Еврорадио".
Сообщается, что Петрухин планировал ехать к блогеру Сергею Тихоновскому, однако перестал выходить на связь. По сведениям блогера Владимира Цыгановича (MozgON), ОМОН задержал Петрухина в деревне Остров Пуховичского района.
Правозащитный сайт "Весна" выясняет также местонахождение блогера Владимира Неронского ("Слуцк для жизни"). В последние дни он ездил вместе с Сергеем Тихоновским.
Блогер Сергей Петрухин активно освещает протесты против cтроительства завода АКБ под Брестом.