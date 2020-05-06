Фотофакт: Художник Бэнкси посвятил свою новую картину врачам 3 6.05.2020, 22:34

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Саутгемптон

фото: orangesmile.com

Она появилась в больнице британского Саутгемптона.

В Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что монохромную картину размером метр на метр вывесили фойе возле отделения неотложной помощи.

На картине изображен мальчик, сидящий на коленях мусорного ведра. Он выбросил свои фигурки Человека-паука и Бэтмена и играет с новым героем – медсестрой.