закрыть
7 мая 2020, четверг, 0:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Художник Бэнкси посвятил свою новую картину врачам

3
  • 6.05.2020, 22:34
  • 1,592
Фотофакт: Художник Бэнкси посвятил свою новую картину врачам
Саутгемптон
фото: orangesmile.com

Она появилась в больнице британского Саутгемптона.

В Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что монохромную картину размером метр на метр вывесили фойе возле отделения неотложной помощи.

На картине изображен мальчик, сидящий на коленях мусорного ведра. Он выбросил свои фигурки Человека-паука и Бэтмена и играет с новым героем – медсестрой.

Картина Бэнкси для больницы Саутгемптона
Фото: banksy.co.uk

популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая