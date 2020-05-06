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«Маски из марли, между волокнами влезет спичка»

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  • 6.05.2020, 22:38
  • 2,376
«Маски из марли, между волокнами влезет спичка»
иллюстрационное Фото

В каких условиях приходится работать сотрудникам спецавтобазы в Орше.

Читатель Telegram-канала "Баста!" из Орши пишет о вспышке Covid-19 на местной спецавтобазе. По его словам, база стала рассадником болезней, в том числе и коронавируса.

"Оршанская спецавтобаза, Витебская область, - пишет читатель. - Ситуация катастрофическая. Трое водителей - с подтвержденной пневмонией, у одного "корона". Два грузчика с пневмонией.

Насадки для алкотестера, которыи водителей проверяют перед рейсом, дезинфицируют в неизвестном растворе, а они должны быть одноразовые. Маски выдали кому две, кому три. Маски из марли, между волокнами влезет спичка. Температуру перед началом работы не измеряют. Полы моют обычной водой, без хлорки. На проходной кончился антисептик, долили обычной воды, раствор вообще не пахнет ничем.

Оршанская спецавтобаза стала рассадником болезней, в том числе и коронавируса".

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