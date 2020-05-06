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Жительнице Гродно с симптомами СOVID-19 отказываются делать тест

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  • 6.05.2020, 22:55
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Жительнице Гродно с симптомами СOVID-19 отказываются делать тест
Фото из открытых источников

Она работает в сфере, где приходится контактировать с огромным количеством людей. 

Жительнице Гродно с высокой температурой и симптомами Covid-19 отказываются делать тест на коронавирус. Она вынуждена ходить к врачу через каждые два дня и контактировать с большим количеством людей, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Человек болеет больше недели: температура, кашель, слабость, - написала нам ее знакомая. - С такими симптомами ей приходится через каждые два дня ходить на прием к терапевту в амбулаторию, сидеть в очереди с температурой.

На входе в амбулаторию измеряют температуру, на термометре показывает 34°С, а на приеме - 37.3! Сколько еще таких "безтемпературных" приходят в данное учреждение?

Человек работает в сфере, где контактирует каждый день с большим количеством людей, но тесты у нее никто не брал, а все потому, что врач говорит, что она не является контактом первого уровня, так как не контактировала с теми, кто приехал из-за границы.

Может уже пора всем медикам сказать, что границы с Беларусью закрыты с середины марта, а инкубационный период этого вируса - 14 дней?

Кроме нее, болеет и ее мать, хотя она вообще не выходит из квартиры с середины марта. У матери температура выше, чем у дочки. Из лекарств, назначенных доктором, который к слову, и прием ведет, и по вызовам ходит к детям и взрослым, только азитромицин. Дочке по одной таблетке 3 дня, матери по 1 таблетке 6 дней! И все! Никаких анализов им вообще никто не назначал! Даже общий анализ крови, мочи, не говоря уже про тесты на Covid-19!"

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