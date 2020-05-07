«Низкий поклон простым врачам, руководство Минздрава - позор вам!» 7.05.2020, 7:48

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Коронавирусом в Барановичах болеют целыми семьями.

Жительница Барановичей рассказала телеграм-каналу «Баста» о заражении своих мужа, дочки, свекрови и бабушки.

«Мужа забрали в Брест с подтвержденным Covid-19, второй день, как из реанимации перевели, - говорит она. - Свекровь в больнице с пневмонией. Дочка 2,5 года, три дня температурила сильно. Я сама с 37.3-38 и без обоняния и вкуса. Бабушка 80 лет с бессимптомной пневмонией сегодня поехала в больницу.

Самое страшное - это то, что я с маленьким ребенком и бабушкой, находясь в самоизоляции, вынуждена была два дня выбивать для нас возможности сдать анализы и сделать рентген. Именно тогда и узнали, что у бабушки бессимптомная пневмония!

Простые врачи и медсестры, низкий вам поклон за вашу работу.

Руководство Минздрава - вы зажравшиеся морды. Когда-нибудь вам обязательно аукнутся все слезы, которые были пролиты людьми из-за вашего наплевательского отношения! Позор вам!».

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