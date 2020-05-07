закрыть
7 мая 2020, четверг, 10:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Будни регионального врача в эпоху коронавируса

2
  • 7.05.2020, 8:03
  • 2,077
Будни регионального врача в эпоху коронавируса

Репортаж из Житковичей.

Ирина Тишковская работает в медицине уже 35 лет. Она — врач-педиатр в поликлинике Житковичской ЦРБ. Женщина считает, что ее работа отличается от опыта коллег в стационаре: здесь спокойнее, а поток людей меньше. Другой вопрос, что она никогда не может предугадать, с каким диагнозом на прием придет пациент. О работе регионального врача в период пандемии Ирина Викторовна рассказала onliner.by.

В соцсетях посты Ирины активно набирают лайки. Дело в том, что медик в открытую пишет свой номер телефона и предлагает помощь людям, которые переживают за свое здоровье. Врач согласилась поговорить с нами, потому что считает, что открытость помогает населению не паниковать.

— Мне столько людей звонили и благодарили, что мы их не бросили! Обращаются даже взрослые женщины в тревоге, рассказывают симптомы, узнают, что делать. Я считаю, раз я оставила свой телефон и взяла ответственность, то должна давать рекомендации, — рассказывает медик. — Говорю, чтобы приходили в больницы, не боялись обращаться к врачу. И люди ценят эту открытость. Раньше, когда еще не было никакой информации, они не знали, что делать. А это хоть какая-то зацепка.

По словам Ирины, люди в регионе пока легко относятся к вирусу. И приводит в пример недавнюю ситуацию:

— Месяц назад я ехала в полном автобусе в соседний Туров, одна сидела в маске и перчатках. У водителя она вообще где-то на подбородке болталась. Зашел разговор с людьми. Я пыталась проводить беседу, мол, вы же ездите из Житковичей туда-сюда, у нас есть заболевшие. А они говорят: «Вирус далеко — это где-то в Минске. Мы сидим в огородах, у нас все чисто». Вчера я приехала снова — в Турове уже появились случаи заражения. И вот мне уже эмоционально заявляют: «Понимаете, город же был чистый, а теперь нам это привезли!»

Ирина считает, что такое отношение людей в регионах к вирусу вызвано в том числе недостаточной информированностью:

— Они интернет не читают, им только дети что-то рассказывают. Наша районная газета начала об этом поздно писать, большими буквами о профилактике в ней ничего нет. И вот я вижу, как люди выходят, за руку здороваются. Говорю им, чтобы отвыкали. Отвечают: «Что про меня подумает человек, с которым я не поздороваюсь?» А как они себя будут вести, если им говорят, что у нас все хорошо и спокойно?

В больнице Ирины работает 40 врачей, и все медики терапевтического профиля дежурят в стационаре по очереди. Вчера им сообщили, что в учреждении будут создавать бригады для приемного покоя — те будут надевать костюмы и инструктироваться о приеме пациентов.

— Моя самая напряженная ситуация случилась перед ночным дежурством, — продолжает рассказывать медик. — Я думала, что будет много пациентов. Но оказалось, что люди с температурой обычно поступают днем: коллега в выходной день приняла пять-шесть человек с пневмониями.

Педиатр рассказывает, что терапевтическое отделение было перепрофилировано на прием коронавирусных пациентов с начала пандемии. Причина в том, что инфекционка в больнице маленькая, отделение не боксированное, изолировать людей там почти негде.

— В терапии пациенты тоже не изолированы: им отведено два этажа, у них общий туалет и душ. У нас, наверное, только в Минске и Гомеле есть условия для изоляции, где есть отдельный выход и санузел.

Ирина Викторовна говорит, что тесты у людей с подозрением на коронавирус берут массово, а результаты иногда приходят через неделю.

— Один наш врач рассказал, что он сдал тест в субботу. Еще вчера анализы не были отправлены в лабораторию. Но тесты — это дело относительное. Сейчас их делают тысячами за день. Не знаю, будут ли достоверными результаты при таком количестве. У моей бывшей пациентки было два отрицательных теста, третий пришел положительным, только когда она начала выздоравливать.

О том, как на начало коронавируса отреагировали медики в Житковичах, Ирина отвечает односложно: «По-разному». И добавляет:

— Те, кто помоложе, считают, что это тяжело, но никуда не денешься — надо переболеть. Есть и другие мнения: я говорила с коллегой, когда ей было плохо. Та думала, что заболела коронавирусом. Пошла купить себе успокоительное — стало получше. Наши медики тоже болеют, двое уже выздоровели и вышли на работу. У некоторых есть симптомы.

Спрашиваем медика о важном: как поликлиника оснащена оборудованием и СИЗ? Ирина рассказывает, недавно у них был только один пульсоксиметр. Сейчас ситуация изменилась.

— Для нас собирают средства волонтеры, сильно помог «Хакерспейс». Нам уже выдали несколько пульсоксиметров — они должны быть у каждого врача или хотя бы в отделении. Ну вот приходит ко мне подросток, говорит: «Мне давит в груди». Как я могу это без аппарата и снимка определить? СИЗ же появились две недели назад. У нас ведь почему врачи заболели? Они или не воспринимали всерьез средства защиты, или их не было.

По словам Ирины, средствами индивидуальной защиты пользуются в приемном покое, реанимации и кабинете, который принимает первичных пациентов. Остальные врачи пользуются ими по желанию.

— Когда медики говорят, что «защиты» нет, я уверена, что ее нужно просить. Может быть, СИЗ придерживают на случай, когда придется работать всем. Но я позвонила и потребовала себе щиток. Мы же сами не сможем купить большое количество масок: они все одноразовые, а мы экономим.

По мнению врача, сейчас люди ходят в больницу намного меньше. Обычно на прием записывались 30—40 человек, теперь их число снизилось до 15.

— У нас есть и контактные дети. Когда я подозреваю у ребенка коронавирус, говорю родителям, что тесты ему не помогут. Если дети болеют легко, лечение будет симптоматическим: в этом случае они сидят дома без жалоб. Когда мы выезжаем на прием, надеваем маску, очки, сразу после посещения заболевших в стирку бросаем халат. За счет райисполкома нам приобрели стиральные машинки. Их поставили в поликлинике, чтобы мы не носили домой рабочую одежду.

Медик рассказывает, что раньше пациентов, у которых подтвердился коронавирус, направляли в Гомель. Пока они ждали результаты, были спокойны и сами заболевшие, и врачи.

— Сначала коллеги воспринимали это не так серьезно. Относиться по-другому начали после заболеваний врачей, начали защищаться больше. Мы же сами понимаем, что сейчас ОРВИ протекают не так, как мы привыкли: они длительные и тяжелые. Бывает, что, даже если температура у человека невысокая, она держится долго, иногда даже две недели.

Напоследок Ирина Викторовна рассказывает нам, что недавно врачам пришел расчетный чек. У медиков высчитали деньги на субботник и Красный Крест.

— Я спрашиваю: что это такое, если мы сами покупаем маски? Ну, мне дали взамен несколько масок, — смеется медик.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая