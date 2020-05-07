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«После больничного вышла на работу, потом температура подскочила до 40 градусов»

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  • 7.05.2020, 8:13
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«После больничного вышла на работу, потом температура подскочила до 40 градусов»
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Коллеги рассказали историю умершей от коронавируса заведующей детсадом в Гомеле.

В Гомеле от коронавируса умерла молодая заведующая детсадом. Издание kp.by пообщалось с коллегами 39-летней женщины.

- Смерть никого не выбирает, - рассуждают во дворе детского сада в Гомеле. Техничка протирает входные двери, моет коридор. Работники садика в масках, но по глазам заметно, что их лица печальны. Вчера они узнали о смерти своей заведующей. Как им сказали - от коронавируса.

- Молодая, красивая… Никто не ожидал. Мы в таком шоке, вы не представляете! В это нельзя поверить! Хороший человек был. Таких начальников мало! Никаких проблем по работе с ней не возникало. Позитивная, шутила часто, - добавляют работники.

Татьяне было всего 36 лет. По словам подчиненных, заведующая уходила на больничный еще в марте. У нее начался кашель, лечили как от ОРВИ.

- Потом вышла на работу - вроде как больничный закрыли. Но все равно была не до конца здорова. Скоро мы узнали, что у нее резко поднялась температура.

По словам коллег, когда у Татьяны подскочила температура до 39 градусов, она вызвала «скорую», но в больницу ее не забрали, а лишь сделали укол. Еще два дня температура не сбивалась, и тогда женщина пошла в поликлинику. Оттуда ее экстренно отправили в больницу. После снимка выяснилось, что у Татьяны - остаточные явления пмевмонии. В легких нашли жидкость. Тем временем пришли результаты теста на коронавирус - положительные. В другой больнице, куда перевели женщину, ее ввели в кому, подключили к аппарату искусственного дыхания. В итоге, после недели на ИВЛ, сердце не выдержало. При вскрытии других проблем со здоровьем не нашли. Коронавирус в свидетельстве о смерти не указали.

- Когда заведующая еще была в сознании, она позвонила и сказала, что у нее нашли коронавирус, но чтобы мы не волновались, не поднимали панику и не закрывали садик на карантин.

Однако слухи дошли до всех работников садика и до родителей воспитанников, многие перестали приводить своих детей. Сейчас сад по-прежнему работает, правда, детей осталось мало.

5 мая в саду узнали, что заведующей не стало.

- Даже не знаем, кто и как ее будет хоронить, сейчас решает этот вопрос. Мужа и детей не было. Она жила вместе с пожилыми родителями. Сейчас они тоже в больнице - сначала забрали отца, а затем и мать. У Татьяны есть брат, но он живет в другом городе, как его найти? - рассуждают работники.

Для официального комментария на улицу пригласили представителя администрации. Вышла молодая заплаканная женщина в маске:

- Никаких комментариев, мы не можем ничего говорить. Извините… - глаза женщины заслезились и она ушла.

После этого из окна на втором этаже донеслись голоса:

- Не уходите, возьмите у нас интервью! Почему вас не пускают в садик - вы же официальное издание! На приглашение спуститься на улицу из садика никто не вышел, входные двери закрыли.

Работники, которые были на улице, стали более молчаливы, и на вопрос о том, кто еще заболел коронавирусом, опустили головы:

- Вы сами все понимаете. Да и всей правды мы не знаем.

Затем нам стало известно, что после нашего визита в садик со всеми работниками представители администрации провели собрание и приказали ни в коем случае не общаться с прессой - под угрозой увольнения и уголовной статьи.

Если действительно такое случится, призываем звонить в редакцию - обещаем информационную и юридическую поддержку.


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