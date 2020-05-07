Фельдшер. Врач. Брат или сестра. Могилы прирастают каждый день 5 Виктор Горбачев

7.05.2020, 8:25

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Может, пора это прекратить?

Фельдшер. Медсестра. Врач. И вновь опять. По кругу. Смерть по кругу. Врач. Медсестра. Фельдшер. И санитарка. Да, они умирают. Именно сейчас умирают. 36, 38, 43, 45, 50, 52, 56. Это возраст их смерти. Так и не дожили до пенсии. Ушли с боевого поста. Нет их. И нет слов соболезнования и сочувствия. Власть безмолвствует. Сбились со счета ушедших от нас медработников. Навсегда.

На ежедневных пресс-конференциях о них ни звука. Ну, будто и не было их. А они все умирают. Каждый день. Мать, отец, жена, сын или дочь. А соболезнования и признания их смерти от вируса и нет. А зачем? Зачем статистику портить.

Это у соседей все плохо. А нам плохо не надо. Нам надо в ногу. В ногу всем и вместе. Не пикать и не ныть. У нас свой путь. Особенный. Все по норам, а мы на парад…

Санитарка. Врач. Медсестра. Фельдшер. Брат или сестра. Могилы прирастают каждый день. И тишина. И вновь ни слова признания о смерти от этого нелетающего вируса. Уходят. Уходим. Поплакали на кухне? И хватит. Всем работать. Да, это лечит лучше всего. Работать на семью. Чужую, не свою.

А вирус точно не летает тут. Ату всех нас. И врачей, и учителей, и прочих молчаливых граждан…

Санитарка. Врач. Фельдшер. Опять умер кто-то. Но не от вируса. А так. И опять нет соболезнования. Как мухи. Ни стыда и ни совести. Хотя, была ли?

Ну что, и дальше так? Или все-таки? Может - пора!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»