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«В городе - сотни подтвержденных случаев заражения, есть летальные исходы!»

  • 7.05.2020, 8:31
  • 4,541
«В городе - сотни подтвержденных случаев заражения, есть летальные исходы!»
Фото: Артем КИЛЬКИН

Крик души жителя Лиды.

Житель Лиды обратился к своим соседям с просьбой уважать труд медиков, носить маски в общественных местах и поменьше контактировать друг с другом, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Напишите, пожалуйста, чтобы люди не слушали официальные СМИ и не надеялись на "авось", на то, что их "пронесет", - говорит он. - Лидская центральная районная больница всеми силами помогает людям, а они не понимают ничего и продолжают ходить в магазины без масок, контактируют с людьми, ходят по рынку, в общественных местах без защиты. Знаете какой режим работы у медперсонала в больнице? Они работают на износ: 6 часов в костюме, потом 6 часов отдых и опять 6 часов в костюме. В костюме не попить воды, не сходить в туалет, очень тяжело дышать, есть опасность заразиться.

Лидчане, несмотря на то что в СМИ замалчивается реальная угроза вируса и его последствий, будьте пожалуйста осторожнее. Носите маски в общественных местах и поменьше контактируйте с людьми.

В городе более 200 подтвержденных случаев заражения! Есть летальные исходы. Есть больные на ИВЛ.

Больница работает в напряженном режиме, медики всеми силами, ценой своей жизни и здоровья, оказывают помощь. Только понимая реальную угрозу, мы сможем побороть этот вирус, сберечь здоровье и жизни себе и своим близким".

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