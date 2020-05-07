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Коронавирус свирепствует в Брестской области: география расширяется

  • 7.05.2020, 9:06
  • 2,424
Коронавирус свирепствует в Брестской области: география расширяется
Фото: Сергей Серебро

Новые данные о вспышках инфекции от жителей городов.

Коронавирус бушует в городах Брестской области. Новые сообщения из Березы, Бреста, Лунинца, Пинска опубликовал телеграм-канал "Баста".

Береза

"Сотрудник ОАО "Березовский комбикормовый завод" сообщил, что практически все работники болеет пневмонией. У половины положительный тест на коронавирус. На заводе практически никого нет", - пишет читатель канала.

Брест

"Работаю в медучреждении Бреста. Потихоньку заполняют тубдиспансер, лежит около пятидесяти человек, в основном бессимптомные", - сообщает подписчик канала.

"Брестский государственный университет имени Пушкина с понедельника переходит на дистанционное обучение, поскольку среди руководства и преподавателей есть больные с подтвержденным коронавирусом", - пишет читатель канала.

"Коронавирус выявлен в брестской протестантской церкви "Спасение". Подтвержден у одного из музыкантов. Несмотря на это, в церкви продолжаются многолюдные собрания", - сообщает житель Бреста.

Лунинец

"Под зараженных коронавирусом перепрофилировали детское отделение ЦРБ. Тестов люди ждут по 8-10 дней. Всего в Лунинце уже более 500 заболевших, ставят диагноз "пневмония", - пишет сотрудник Центральной районной больницы Лунинца.

Пинск

"Сестра моей подруги лежит с "короной" на ИВЛ в Пинске. Ей 50 лет, работает врачом в больнице. Официально коронавируса у них нет. Мазки не берут. Не дают маски и перчатки, про форму молчат вообще.

2 недели назад, как оказалось, у них лежал директор "Евроопта". Его перевезли в Минск, после чего выяснилось, что его тест на "корону" дал положительный результат", - пишет жительница Пинска.

Столинский район

"Вспышка Covid-19 в Давид-Городке Столинского района. В больнице терапевт заболел, заражение подозревают у половины сотрудников поликлиники", - пишет житель Давид-Городка.

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