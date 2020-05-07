Le Figaro: Еще в октябре 2019-го участники спортивных игр в Ухане жаловались на плохое самочувствие 1 7.05.2020, 9:09

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ФОТО: GETTY IMAGES

Симптомами были боль в горле, кашель и потеря голоса.

Некоторые участники Всемирных военных игр, которые с 18 по 27 октября 2019 года проходили в китайском Ухане, ощутили после соревнований ухудшение самочувствия.

Как сообщает Le Figaro, французская пятиборка Элоди Клувель рассказала, что сразу после соревнований заболела. Теперь спортсменка считает, что тогда переболела коронавирусом.

Клувель отметила, что многие спортсмены, которые принимали участие в соревнованиях, тогда заболели.

«Недавно мы общались с военным врачом, который нам сказал: «Я думаю, что у вас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели», — добавила Клувель.

Однако некоторые спортсмены сомневаются в том, что они действительно еще в октябре могли заразиться коронавирусом.

В частности, в команде Бельгии отметили, что «ничто конкретно не позволяет подтвердить гипотезу» о возможном заражении спортсменов в октябре 2019 года.

«В конце ноября — начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос, но никакие из этих симптомов не требовали особых мер и никогда не связывались с участием в военных играх», — отметили источники издания в министерстве обороны Бельгии.

В Минобороны Франции сказали, что в октябре 2019 года еще никто не знал о коронавирусе.

В ведомстве добавили, что французские спортсмены регулярно проходили медосмотр и не было выявлено симптомов, которые могли бы указывать на заражение коронавирусом.

Коронавирус начал распространяться из Уханя. Первые сообщения о зараженных появились в декабре 2019 года.

3 мая британская газета The Daily Telegraph опубликовала доклад, в котором говорится, что власти Китая в течение длительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. К такому выводу пришли разведки пяти западных стран.