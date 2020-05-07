Российский «Первый канал» отреагировал на лишение аккредитации в Беларуси 14 7.05.2020, 9:19

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Руководство канала дало оценку действиям белорусских властей.

Российский «Первый канал» считает безосновательными действия белорусских властей, которые лишили аккредитации съемочную группу телеканала.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе канала.

Министерство иностранных дел Беларуси в среду лишило аккредитации съемочную группу «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

МИД Беларуси лишил съемочную группу аккредитации 6 мая, однако официально не назвал причину такого решения.

Телеканал «Беларусь-1» назвал причиной сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в стране.

В среду на российском «Первом канале» вышел сюжет из Столбцов, в котором заявлялось о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в Беларуси. В сюжете также отмечалось что официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия, в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища с огромным количеством свежих могил.