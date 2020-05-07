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У пресс-секретаря президента Бразилии выявили коронавирус

  • 7.05.2020, 9:23
У пресс-секретаря президента Бразилии выявили коронавирус
Отавио Рего Баррос
Фото: AFP/EVARISTO SA

До недавнего времени Жаир Болсонару отрицал серьезность пандемии COVID-19.

У пресс-секретаря президента Бразилии Отавио Сантаны ду Рего Барроса диагностировали коронавирус.

Как сообщает CNN, Рего Баррос сдал тест на коронавирус 4 мая. Положительный результат был получен 6 мая.

Сейчас чиновник изолирован у себя дома, он выполняет все рекомендации врачей.

Отмечается, что у него «нет каких-либо симптомов, которые могли бы вызывать обеспокоенность».

Всего в Бразилии коронавирусом заразились более 126 тысяч человек, 8588 умерли.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не верит в опасность коронавируса, называя его «небольшим гриппом» и критикует СМИ за распространение страхов.


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