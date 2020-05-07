закрыть
7 мая 2020, четверг, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я, зараженный коронавирусом, стою перед кабинетом в очереди почти час»

2
  • 7.05.2020, 9:44
  • 1,574
«Я, зараженный коронавирусом, стою перед кабинетом в очереди почти час»

Минчанин рассказал, что происходит в столичных клиниках.

Минчанин у которого подтвержден Covid-19, 45 минут ждал результатов КТ в Минской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, находясь на коридоре перед кабинетом, где было много людей, сообщает телеграм-канал "Баста".

"У меня подтвержден Covid-19, нахожусь дома на больничном, - рассказывает он. - Вчера возили на КТ в БСМП (Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи).

Я, зараженный коронавирусом, стою перед кабинетом КТ в очереди в маске. Вокруг ходят люди, врачи. Рядом стоят двое человек, которые меня привезли. Перешучиваемся периодически. Сделали КТ, опять под дверью результат жду. Итого я там провел около 45 минут.

Я был уверен, что буду изолирован от окружающих. Или зайду через отдельный вход с изолятором, или буду на улице ждать. Полный бардак!

Если еще раз повезут, повешу себе на шею табличку Covid-19, чтобы люди сами отходили подальше".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая