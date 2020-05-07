«Я, зараженный коронавирусом, стою перед кабинетом в очереди почти час» 2 7.05.2020, 9:44

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Минчанин рассказал, что происходит в столичных клиниках.

Минчанин у которого подтвержден Covid-19, 45 минут ждал результатов КТ в Минской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, находясь на коридоре перед кабинетом, где было много людей, сообщает телеграм-канал "Баста".

"У меня подтвержден Covid-19, нахожусь дома на больничном, - рассказывает он. - Вчера возили на КТ в БСМП (Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи).

Я, зараженный коронавирусом, стою перед кабинетом КТ в очереди в маске. Вокруг ходят люди, врачи. Рядом стоят двое человек, которые меня привезли. Перешучиваемся периодически. Сделали КТ, опять под дверью результат жду. Итого я там провел около 45 минут.

Я был уверен, что буду изолирован от окружающих. Или зайду через отдельный вход с изолятором, или буду на улице ждать. Полный бардак!

Если еще раз повезут, повешу себе на шею табличку Covid-19, чтобы люди сами отходили подальше".

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