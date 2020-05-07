закрыть
7 мая 2020, четверг, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-министр обороны Павел Козловский: При мне бы не было коронавирусного парада

25
  • 7.05.2020, 9:59
  • 5,094
Экс-министр обороны Павел Козловский: При мне бы не было коронавирусного парада
Павел Козловский

Генерал-лейтенант раскритиковал затею Лукашенко.

Бывший министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Павел Козловский в интервью «Радыё Свабода» выступил категорически против парада, который на 9 мая готовит Лукашенко.

«В мое время как министра не было бы ничего подобного, - убежден Павел Козловский. - Решение, мягко говоря, неудачное. Я хотел бы верить, что что-то изменится в последний момент. Можно поступить иначе, зачем позориться в глазах всего мира? Самолеты летят над нашим домом в город - тренируются. Темнело, колонна летела с включенным светом. Стремитесь к празднику - ну, устроите ночной парад, осветите прожекторами, завершите фейерверком. Как световое шоу. Дайте прямую трансляцию на БТ. Но без массового скопления людей! И это было бы нормально».

«Эту акцию (парад) можно легко перенести на 3 июля. Все должно быть согласовано с текущей ситуацией (с эпидемией коронавируса - ред.), которую нельзя игнорировать как невидимый микроб», - добавил экс-министр обороны, который сейчас находится на самоизоляции за городом.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая