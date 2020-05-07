Экс-министр обороны Павел Козловский: При мне бы не было коронавирусного парада 25 7.05.2020, 9:59

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Павел Козловский

Генерал-лейтенант раскритиковал затею Лукашенко.

Бывший министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Павел Козловский в интервью «Радыё Свабода» выступил категорически против парада, который на 9 мая готовит Лукашенко.

«В мое время как министра не было бы ничего подобного, - убежден Павел Козловский. - Решение, мягко говоря, неудачное. Я хотел бы верить, что что-то изменится в последний момент. Можно поступить иначе, зачем позориться в глазах всего мира? Самолеты летят над нашим домом в город - тренируются. Темнело, колонна летела с включенным светом. Стремитесь к празднику - ну, устроите ночной парад, осветите прожекторами, завершите фейерверком. Как световое шоу. Дайте прямую трансляцию на БТ. Но без массового скопления людей! И это было бы нормально».

«Эту акцию (парад) можно легко перенести на 3 июля. Все должно быть согласовано с текущей ситуацией (с эпидемией коронавируса - ред.), которую нельзя игнорировать как невидимый микроб», - добавил экс-министр обороны, который сейчас находится на самоизоляции за городом.