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Фрэнсис Фукуяма: Во время пандемии COVID-19 повторяются уроки Чернобыля

  • 7.05.2020, 10:13
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Фрэнсис Фукуяма: Во время пандемии COVID-19 повторяются уроки Чернобыля
Фрэнсис Фукуяма

Угроза схожа для всех стран и ответы многих правительств на нее тоже похожи.

Колонку известного футуролога Фрэнсиса Фукуямы опубликовало издание «Новое время»:

«В целом нынешняя ситуация с пандемией не является беспрецедентной, но для каждого из нас — она именно такая, поскольку кризис глобального масштаба произошел неожиданно и быстро, а также несет в себе глубокие экономические последствия почти для всех людей в мире.

Полагаю, уместно сравнить текущую ситуацию с чернобыльской катастрофой, между этими кризисами много общего. Например, оба являются следствием развития современных технологий. Очевидно, вирус сам по себе — не нов, однако его распространение через глобализированную систему международных путешествий и торговли вызвано технологическими условиями нашей эры.

Национальная угроза схожа для всех стран и ответы многих правительств на нее тоже похожи. Одно из главных отличий между национальными реакциями заключается в разнице между самими властями — есть те, что пытаются скрыть происходящее, ограничивая информацию и учитывая лишь свои краткосрочные интересы, а есть те, которые руководствуются принципами прозрачности и открытости, прислушиваясь к советам экспертов и разрабатывая соответствующую политику.

В этом контексте мы видим, как повторяются уроки Чернобыля — когда есть правительства, способные справиться с проблемами, и есть те, что неспособны.

Конечно, демократия важна, ведь если в стране нет свободы слова и независимой прессы, общество не знает, что происходит на самом деле. Но есть два других ключевых фактора, которые действительно имеют значение и влияние.

Во-первых, государственная способность. Южная Корея начала борьбу с эпидемией еще в январе — у них были тесты, адекватная система отслеживания контактов, они были готовы еще до того, как спохватились многие другие страны.

Во-вторых, власть, которая знает, что делает и умеет совершать правильный выбор.

Именно это соединение: способность плюс власть, готовая прислушиваться к экспертным советам, и соответствующий уровень доверия граждан к этой власти позволяют эффективно внедрять такие важные сейчас задачи, как карантин — оставаться дома и воздерживаться от путешествий и встреч. Именно здесь кроется объяснение, почему одни страны справляются с кризисом лучше, чем другие.

При этом крайне важно после окончания пандемии получить все сведения о прошедших событиях, чтобы понять, что на самом деле случилось. Ведь уже сейчас появляются доказательства того, что Китай открывал не всю информацию. И один из основных фокусов должен быть на том, чтобы сделать Китай более открытым уже сейчас — благодаря новым данным другие страны лучше поймут пандемию и ее источники и, соответственно, смогут эффективнее с ней бороться.

К слову есть еще один политический аспект нынешнего кризиса — очень многие используют слабость государств и недостаточный уровень прозрачности в своих интересах. Обычно эти люди очень влиятельны — они есть и в министерствах, и в парламентах, а в авторитарных системах в принципе руководят странами. И если у граждан нет возможности вывести их из власти — борьба с коррупцией становится невозможной. Вот почему во многих странах долгосрочное решение таких проблем потребует базовых политических навыков: мобилизации гражданского общества, способного запустить процесс активизации населения, а также формирования коалиций политических сил среди партий. Все это, в конце концов, может привести к политической революции — единственному долгосрочному способу разрешения ситуации.

Ну и напоследок. Человечеству стоит помнить еще об одной серьезной угрозой — изменении климата. Этот фактор в перспективе станет куда более опасным убийцей людей и разрушителем политик, чем пандемия коронавируса. Впрочем, политическая проблема здесь заключается в том, что во время пандемии ситуации меняется быстро, поэтому людей сейчас легко мотивировать оставаться дома и тратить при этом триллионы долларов на борьбу с вирусом. А вот в случае с климатическими изменениями — кризис медленный, он движется по нарастающей. Поэтому людям сложно сейчас осознать, что позднее — поколение их детей будет страдать так, же, как они сейчас, оказавшись в разгаре пандемии. Поскольку мы видим, как из года в год люди подстраиваются под незначительные перемены в климате и перестают обращать на них внимание.

Если мы хотим, чтобы все воспринимали эту проблему всерьез — пора придать актуальности вопросу изменения климата.

Возможно, нынешний кризис, сложившийся в результате пандемии, продемонстрирует человечеству, какое оно — влияние экономической деятельности на окружающую среду, ведь в некоторых городах люди впервые смогли увидеть небо, и это чуть расширяет воображение людей, показывая, какое будущее на самом деле у нас может быть.


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