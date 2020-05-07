Нанимателям в Беларуси даны драконовские права: что изменилось для работников? 24 7.05.2020, 10:20

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иллюстрационное фото bymedia

Указ Лукашенко существенно урезал права трудящихся.

Нанимателям разрешено менять существенные условия труда работников, а также временно переводить персонал на другие работы без его согласия, пишет Павел Абрамович в статье на сайте naviny.by.

1. Почему мы об этом говорим?

Указ Лукашенко № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики» позволил нанимателю кардинально менять условия труда своих работников.

2. Что конкретно поменялось?

С 26 апреля, даты вступления указа № 143 в силу, наниматель вправе менять существенные условия труда работника «в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя».

Теперь об этих изменениях наниматель должен предупреждать работника не позднее чем за один календарный день.

Тогда как по Трудовому кодексу об изменении существенных условий труда наниматель обязан извещать работника не позже чем за один месяц.

3. И какой документ получит работник на руки от нанимателя в этом случае?

Письменное извещение, в котором наниматель должен обосновать причины неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на свою работу.

Кроме того, наниматель должен указать, какие именно условия вашего труда или трудового договора/контракта меняются.

4. Напомните, что считается изменением существенных условий труда работника в нашей стране.

По статье 32 ТК изменением существенных условий труда признается изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, предложение о заключении контракта с работником, работающим по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, а также других условий.

5. Получается, работодатель по своему усмотрению может буквально за день поменять эти существенные условия труда?

Да, но есть одно исключение.

Указ № 143 действительно позволяет нанимателю менять по своей инициативе, но с письменным предупреждением работника, все существенные условия труда, кроме уменьшения размера оплаты труда.

Как и прежде, о сокращении зарплаты наниматель должен извещать работника не менее чем за один месяц. И тоже в письменной форме.

6. Как эти все изменения могут выглядеть в жизни? Приведите конкретные примеры.

С 26 апреля наниматель, к примеру, вправе:

- отправлять персонал на дистанционную работу (работу на дому),

- менять режим рабочего времени сотрудников, в том числе вводить неполное/гибкое рабочее время,

- делить рабочий день сотрудников на части,

- менять начало и окончание их рабочего дня (смены), время обеденного и других перерывов, рабочих и выходных дней,

- вводить суммированный учет рабочего времени.

7. Неполный день — неполная зарплата, ясно… Что будет, если работник не согласится?

Если работник откажется продолжать работу в связи с изменившимися существенными условиями труда, то трудовой договор с ним прекращается.

То есть последует увольнение (на основании п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК) с выплатой выходного пособия (в соответствии с ч. 4 ст. 48 ТК) — двухнедельного среднего или одного месячного заработка.

8. Это все изменения или есть еще «сюрпризы» для работников?

Еще одно важное нововведение по указу № 143 — так называемый временный перевод.

Наниматель получил право переводить своих работников в другое структурное подразделение, к другому нанимателю, опять же, «в связи с производственной необходимостью, вызванной неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя», а также для замещения отсутствующего работника без согласия работника на срок до 3 месяцев.

Причем по соглашению сторон срок такого перевода может быть увеличен.

Оплата труда при временном переводе производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ч. 1 ст. 68 ТК).

9. И как долго наниматели смогут использовать эти новшества?

Принятые указом нормы будут действовать «до особого решения Лукашенко». Скорее всего, когда закончится пандемия коронавируса и ситуация в экономике и на рынке труда стабилизируется, будет принят новый указ, отменяющий данные поправки и возвращающий трудовые отношения в докризисные законодательные рамки.