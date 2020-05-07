В Германии нашли древнейшее в Европе пиво 3 7.05.2020, 10:25

Следы солода выявили в древних археологических находках.

Австрийские ученые разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках, и с его помощью попытались выяснить, когда в Европе начали варить пиво. Результаты своего открытия они опубликовали в журнале PLOS One, пишет «Популярная механика» .

В изготовлении пива, в принципе, нет ничего сложного — надо всего лишь превратить крахмал в алкоголь. Для этого используется солод, который получают, проращивая семена злаков. В процессе проращивания содержащийся в зернах крахмал образует мальтозу, обладающую способностью к брожению.

Следы древнего солода находили уже неоднократно. Например, в Египте, Ираке или в Израиле, где пару лет назад обнаружили, по всей видимости, древнейшую в мире пивоварню возрастом 13 тысяч лет. Однако остатки ферментированных семян хорошо сохраняются только в сухом климате пустынь, и в других климатических зонах обнаружить что-то подобное до сих пор не удавалось.

Но археологи из Австрийской академии наук решили эту проблему. Во время проращивания у семян происходит истончение стенок клеток алейронового слоя, покрывающего эндосперм. Клетки эти настолько стабильны, что сохраняются даже после измельчения, перемалывания и карбонизации. Этим свойством и воспользовались ученые.

Они подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом с помощью растрового электронного микроскопа сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток. Причем то, что египетские образцы имеют отношение к пивоварению известно доподлинно — этот факт подтвержден различными другими находками.

После чего ученые обнаружили те же сходства, сравнив образцы с «хлебоподобными» объектами, найденными на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии. При этом выяснилось, что солод с одной из «немецких» стоянок был сильно измельчен, добавлен в жидкость, затем сгустился на огне и в конечном итоге карбонизировался.

С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры.