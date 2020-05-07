закрыть
7 мая 2020, четверг, 12:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус «выкосил» Центр гигиены и эпидемиологии в Сморгони

10
  • 7.05.2020, 10:45
  • 2,657
Коронавирус «выкосил» Центр гигиены и эпидемиологии в Сморгони
Фото: Инна Иванова

Главврач находится в больнице, один из сотрудников - на аппарате ИВЛ.

В Сморгони, в реанимации центральной районной больницы, под аппаратом ИВЛ лежит врач-эпидемиолог, заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Шкирмант Анатолий Дмитриевич - с диагнозом двусторонняя пневмония и подтвержденным COVID-19.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Сын врача-эпидемиолога, сотрудник пограничной службы, проходящий службу по контракту в учебном центре Института пограничной службы в Сморгони, с температурой и признаками заражения находится на самоизоляции в отдельной комнате квартиры, в которой проживают его жена и дети.

Врачу-эпидемиологу стало плохо в воскресенье. Вместе с ним госпитализированы почти все сотрудники Государственного учреждения «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

«Все началось с главврача Центра гигиены и эпидемиологии, которая больная ходила на работу и заражала сотрудников. Сотрудники, в свою очередь, ходили по объектам надзора. Главврач теперь лежит в больнице. Санстанция со вчерашнего дня закрыта», - подтвердил информацию подписчик телеграм-канала «Баста».

В приемной Сморгонского центра гигиены и эпидемиологии с корреспондентом Charter97.org произошел странный диалог:

- Вы можете подтвердить информацию о заражении коронавирусом сотрудников и главврача Центра гигиены и эпидемиологии?

- Я что, вам должна разложить эту информацию? Я кому надо, тому и сообщила - в больницу, РУВД, областному центру.

- А для людей?

- Для людей - нет.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая