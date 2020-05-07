Коронавирус «выкосил» Центр гигиены и эпидемиологии в Сморгони 10 7.05.2020, 10:45

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Фото: Инна Иванова

Главврач находится в больнице, один из сотрудников - на аппарате ИВЛ.

В Сморгони, в реанимации центральной районной больницы, под аппаратом ИВЛ лежит врач-эпидемиолог, заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Шкирмант Анатолий Дмитриевич - с диагнозом двусторонняя пневмония и подтвержденным COVID-19.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Сын врача-эпидемиолога, сотрудник пограничной службы, проходящий службу по контракту в учебном центре Института пограничной службы в Сморгони, с температурой и признаками заражения находится на самоизоляции в отдельной комнате квартиры, в которой проживают его жена и дети.

Врачу-эпидемиологу стало плохо в воскресенье. Вместе с ним госпитализированы почти все сотрудники Государственного учреждения «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

«Все началось с главврача Центра гигиены и эпидемиологии, которая больная ходила на работу и заражала сотрудников. Сотрудники, в свою очередь, ходили по объектам надзора. Главврач теперь лежит в больнице. Санстанция со вчерашнего дня закрыта», - подтвердил информацию подписчик телеграм-канала «Баста».

В приемной Сморгонского центра гигиены и эпидемиологии с корреспондентом Charter97.org произошел странный диалог:

- Вы можете подтвердить информацию о заражении коронавирусом сотрудников и главврача Центра гигиены и эпидемиологии?

- Я что, вам должна разложить эту информацию? Я кому надо, тому и сообщила - в больницу, РУВД, областному центру.

- А для людей?

- Для людей - нет.