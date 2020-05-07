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Шайба над Рейхстагом

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  • Владимир Мозговой
  • 7.05.2020, 11:02
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Шайба над Рейхстагом
Фото: РИА «Новости»

Новое моральное дно российского ТВ — показать повтор хоккейного финала Россия-Германия 9 мая.

Моя мама, которой идет 90-й год, в День Победы плачет. Как и 75 лет назад: «Папку же убили». Больше ничего про слезы в светлый праздник объяснять не надо. Тем, кто не понимает, объяснять бесполезно. С тех пор, как с открытой эстрады близ Кремля донеслось: «Вау, деды! Вау, воевали!» — страна далеко продвинулась в опошлении всего, что связано с Победой и Великой Отечественной.

Вот дошли до повторного показа победного олимпийского хоккейного финала-2018 непосредственно перед речью Верховного главнокомандующего. Чтобы поднять настроение. «А че плохого-то? — слышу в вопросе искреннее недоумение. — Победили же, почему не порадоваться?»

Да плохая идея — со всех сторон. Никакого отношения к «празднику со слезами на глазах» олимпийская победа-2018 сборной России над сборной Германии не имеет.

Подчеркивать, что победа «над Германией», а это именно что подчеркнуто выбором матча, — дурной тон.

Допустим, однако, что руководство канала без всякой задней мысли обратилось именно к этому финалу. Хвастаться тем, что укомплектованная под завязку звездами, в том числе недавно игравшими за океаном, сборная великой хоккейной державы на тоненького, едва-едва, практически чудом два с лишним года назад одолела весьма скромную команду Германии, — глупость, рассчитанная на совсем уж непритязательную аудиторию.

Не тот случай, чтобы делать из этой «битвы» культ. Порадовались, поздравили, наградили — достаточно.

Не сегодня и не вчера началось, конечно, но оформившаяся примерно со второй половины нулевых тенденция окончательно превратить дань памяти в шоу и смешать в одну кучу Великую Победу и разнообразные «малые победы» — налицо.

Хоккей здесь, увы, оказался в первых рядах еще и потому, что чемпионаты мира последние лет 20 с лишним лет попадают на эту дату. Меня покоробило, когда на домашнем чемпионате мира-2007 мотивирующей сборную России и болельщиков песней сделали «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы из «Белорусского вокзала».

И фильм потрясающий, и песня, но при чем здесь игра с клюшками, пусть и популярная? Какой на Ходынке ждал «огонь смертельный»? За какой ценой собирались не постоять собравшиеся в «Мегаспорте»?

И проиграла сборная России, конечно. Под песню и марш, которые нельзя разменивать.

И пошло-поехало. Если до середины нулевых в Вене или Праге во время чемпионата мира еще можно было без лишнего шума, как и подобает, помянуть наших павших, что мы и делали, то дальше на 9 Мая в Европу лучше было не попадать — чтобы не сгореть со стыда за чрезмерно «патриотичных» соотечественников.

В десятые их, ражих и пузатых, в майках с говорящими надписями, стало кратно больше.

Уже Прага-2015, где россияне позорно покинули финальную церемонию закрытия после разгромного проигрыша Канаде, явила Европе новых «освободителей», вооруженных лозунгами «Можем повторить!», «Не смешите мои «Искандеры» и прочими столь же умными мыслями.

Домашний чемпионат мира-2016 поднял победобесие на новую высоту, что ни к чему хорошему для сборной не привело. Кельн-2017 стал апофеозом быдлячества — там встречались типы, собиравшиеся «На Берлин!». Они не понимали, что майки с такими принтами не просто неуместны, что это за гранью не просто здравого, но и всякого смысла.

Чем больше угар «патриотизма», тем хуже мы играем.

Количество розданных георгиевских ленточек в качество понимания истории не переходит.

Когда Победу привязывают к чему угодно, как ту самую георгиевскую ленточку, память превращается в фарс.

В далекие уже времена мой друг, замечательный актер и режиссер Сайдо Курбанов во время международного кинофестиваля в Душанбе попросил своего отца-фронтовика принять дома делегацию немецких кинематографистов. Хозяин встречал гостей у калитки. На пиджаке из всех многочисленных наград у него была всего одна медаль — «За победу над Германией». «Ты что, батя?!» — «А пусть знают».

Бобо Хасанович имел право. В отличие от нынешних.

Владимир Мозговой, «Новая газета»


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