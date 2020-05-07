Президенты стран Балтии осудили тоталитарный советский режим 1 7.05.2020, 11:14

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Архивное фото Flickr/Valsts prezidents

Главы Латвии, Литвы и Эстонии обнародовали заявление к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Разгром нацистского режима «не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза». Об этом говорится в совместном заявлении трех президентов - Эгилса Левитса (Латвия), Гитанаса Науседы (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония), обнародованном в четверг, 7 мая, и приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает «Немецкая волна».

Авторы документа напомнили, что вначале Латвия, Литва и Эстония были оккупированы и аннексированы СССР в результате договоренности, достигнутой между двумя "безжалостными диктаторами - Сталиным и Гитлером". А после Второй мировой войны, указывается в документе, центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами. "Советский Союз использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран", - отмечается в заявлении.

Против попыток фальсифицировать историю

Нельзя забывать трагические уроки прошлого, считают балтийские лидеры. "Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", - подчеркнули они.

Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили, что решительно отвергают идею сфер влияния. "Обязательным условием международной безопасности является неизменная приверженность соблюдению международного права и признанных норм, а также безусловное уважение территориальной целостности всех суверенных государств и их права выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в союзы и объединения", - указали они.