закрыть
7 мая 2020, четверг, 12:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президенты стран Балтии осудили тоталитарный советский режим

1
  • 7.05.2020, 11:14
  • 1,343
Президенты стран Балтии осудили тоталитарный советский режим
Архивное фото Flickr/Valsts prezidents

Главы Латвии, Литвы и Эстонии обнародовали заявление к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Разгром нацистского режима «не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза». Об этом говорится в совместном заявлении трех президентов - Эгилса Левитса (Латвия), Гитанаса Науседы (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония), обнародованном в четверг, 7 мая, и приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает «Немецкая волна».

Авторы документа напомнили, что вначале Латвия, Литва и Эстония были оккупированы и аннексированы СССР в результате договоренности, достигнутой между двумя "безжалостными диктаторами - Сталиным и Гитлером". А после Второй мировой войны, указывается в документе, центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами. "Советский Союз использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран", - отмечается в заявлении.

Против попыток фальсифицировать историю

Нельзя забывать трагические уроки прошлого, считают балтийские лидеры. "Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", - подчеркнули они.

Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили, что решительно отвергают идею сфер влияния. "Обязательным условием международной безопасности является неизменная приверженность соблюдению международного права и признанных норм, а также безусловное уважение территориальной целостности всех суверенных государств и их права выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в союзы и объединения", - указали они.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая