Лишенного аккредитации журналиста «Первого канала» выслали из Беларуси 1 7.05.2020, 11:26

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Алексей Кручинин

Ему было предписано покинуть страну до полуночи.

Лишенного аккредитации на работу в Беларуси журналиста российского «Первого канала» Алексея Кручинина выслали из страны. Сейчас он уже находится на территории России. Об этом Кручинин рассказал tut.by.

— Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял, — рассказал Кручинин.

Журналист уточнил, что пометок в паспорт о запрете на въезд в Беларусь ему не делали и въехать в республику он может в любой момент.

— Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал, — говорит Кручинин.

Помимо журналиста аккредитации лишили и оператора «Первого канала», работавшего с Кручининым. Он гражданин Беларуси.

Напомним, 6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского «Первого канала» Алексея Кручинина. Его аккредитационная карточка аннулирована со вчерашнего дня. То есть он не может работать в Беларуси журналистом.

Причину лишения аккредитации в МИД официально не называют. Но, скорее всего, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве зараженных коронавирусом и летальных случаев в Столбцах.