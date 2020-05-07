Reuters: Лондонские генетики описали момент появления коронавируса 7.05.2020, 11:35

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Фото: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / CDC / Reuters

Вирус прошел через естественные мутации, которых удалось выявить около 200.

Коронавирус нового типа появился в декабре 2019 года и быстро распространился практически по всему миру. Об этом говорится в исследовании Института генетики Лондонского университетского колледжа (Великобритания), сообщает Reuters (перевод - lenta.ru).

Проведенное на основе изучения биологического материала 7,5 тысячи инфицированных пациентов по всему миру исследование показало, что вирусы SARS-CoV-2 имеют общего предка. Ученым удалось достоверно смоделировать момент появления коронавируса и заявить, что в конце 2019 года вирус перешел с животного-носителя на человека. «Таким образом, маловероятно, что новый вирус существовал среди людей до того, как его смогли обнаружить», — отметил один из участников исследования профессор Франсуа Баллу (Francois Balloux).

Ученые сообщили, что вирус прошел через естественные мутации, которых удалось выявить около 200 штук. «Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее смертельным и заразным», — заявил Баллу. Тем не менее описанные специалистами мутации должны помочь ученым в разработке вакцин и лекарств от коронавируса.

Исследование Университета Глазго (Великобритания), которое также упоминает Reuters, опровергло существование двух штаммов SARS-CoV-2. В марте китайские ученые предположили, что вирус может иметь два и более штаммов, один из которых отличается более высокой активностью и выживаемостью.

5 мая власти США заявили, что не могут назвать точное место возникновения SARS-CoV-2: «Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? (...) Мы не знаем». В отчете говорится, что свидетельства распространения коронавируса говорят о его естественном происхождении.