«Минздрав, чтоб ему черти смолы не пожалели, ждет, чтобы больной умер до результатов тестов?» 3 7.05.2020, 11:42

2,539

В Минске с тестированием на COVID-19 происходят странные вещи.

Минчане с подозрением на Covid-19 ждут результатов тестов по восемь-девять дней. Об этом рассказала жительница города, муж которой госпитализирован в одну из столичных больниц с двусторонней пневмонией, пишет телеграм-канал "Баста".

"В понедельник вызвали врача, пришла женщина в противочумном костюме, как положено, - говорит она. - Послушала, сказала, что легкие чистые, но лучше сделать снимок. На снимке у мужа установлена пневмония. В поликлинике взяли мазок на Covid-19, несмотря на отсутствие официального статуса контакта первого уровня.

Если учеловека, допустим, положительный тест на коронавирус, то, согласно правилам, с места его работы должны подать списки в санстанцию. Те уже обзванивают людей с целью отбора мазка. Почему еще 30 апреля у коллеги мужа был положительный тест, а нам никто не звонил до 5 мая?

Сегодня муж в больнице - исключительно по моему настоянию и "поставленной на уши" мною поликлинике. Пневмония уже двусторонняя, в соседней палате - еще один его коллега.

Минздрав, чтоб ему черти смолы не пожалели, утверждает, что тесты обрабатываются в течение полутора суток. Звоню в поликлинику, чтобы узнать результаты. Там меня в достаточно грубой форме высмеяли: какой результат, если мазок брали 4 мая? С 28 апреля результаты еще не пришли.

Очень комфортная для статистики ситуация, человек умрет раньше, чем подтвердится Covid-19.

Люди, не будьте легкомысленны, это очень тяжело и страшно. Covid-19 развивается даже не за дни - за часы, любой шашлык или парад может стать последним".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.