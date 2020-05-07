Лондонский уличный художник посвятил граффити по мотивам Караваджо медикам 7.05.2020, 11:55

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Пока картинные галереи закрыты, картину великого художника можно увидеть на стенах города.

Уличный художник Лайонел Стэнхоуп нарисовал в Лондоне граффити, воссоздающее известную работу итальянского живописца Караваджо, с некоторыми обновлениями, актуальными в эпоху коронавирус.

Картина Караваджо Ужин в Эммаусе обычно доступна для просмотра в Национальной галерее Лондона, но теперь, когда все галереи закрыты, гигантская интерпретация демонстрируется в юго-восточной части Лондона, пишет «Новое время».

По словам художника, локдаун дал ему нужное время и безлюдные улицы, нужные для воспроизведения картины, которую он всегда хотел сделать в большом масштабе.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

«Я подумал, что хочу сделать что-то, что займет у меня некоторое время, довольно много времени, а не просто проживать дни, ничего не делая», — сказал Стэнхоуп.

На картине Караваджо 1601 года изображен воскресший Иисус, который явился двум своим ученикам за накрытым для трапезы столом. В версии Стэнхоупа Иисус носит хирургические перчатки.

«Христос носит пару синих перчаток, чтобы дать понять, что мы все переживаем», — пояснил художник.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

«В настоящее время много уличных художников посвящают работы Национальной службе здравоохранения, и это очень приятно видеть», — заявил Стэнхоуп, добавив, что пандемия придает больше значения уличному искусству.