Известный ресторатор: Почему государство нам хамит? 7.05.2020, 12:00

Вадим Прокопьев

Вадим Прокопьев раскритиковал пренебрежительное отношение белорусской власти к бизнесу.

На YouTube-канале проекта «Про бизнес» появилось видеообращение ресторатора Вадима Прокопьева, в котором он критикует пренебрежительное отношение белорусской власти к ресторанному бизнесу и призывает коллег объединиться в организацию для отстаивания своих интересов, пишет The Village Беларусь.

«Указ 143 — кривой, неправильный, который правильнее было бы назвать „О полумерах поддержки пострадавших отраслей“. И в этом же указе лагерным окриком: „Ну, вы смотрите, даем вам льготы, но если что именем революции закроем вашу канторку на 90 дней“. Откуда такая риторика? Разве мы не платили налогов? Разве мы не создавали тысячи рабочих мест? Разве не к нам государство обращалось в преддверии хоккейного чемпионата за инвестициями и за имиджем страны, а то перед Доном Педро опозорились бы? Почему государство нам хамит?», — говорит Вадим в начале своего обращения.

Дальше он рассуждает о причинах такого пренебрежительного отношения государства к ресторанному бизнесу. И обращается к рестораторам с предложением объединиться в организацию для отстаивания своих интересов.

«Владельцы бизнеса и управляющие, все, кто попал сегодня в беду, если вы не хотите рассматривать в иллюминатор, как полупустые шлюпки первого класса покидают „Титаник“, если вы согласны с вышесказанным или у вас есть идеи получше — регистрируйтесь в нашей Ассоциации. Мы принимаем всех», — говорит Прокопьев.