Коронавирус бушует в Гродненской области: появились новые очаги 7.05.2020, 12:14

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Последняя информация от жителей региона о распространении COVID-19.

Новые очаги коронавируса появились в Гродненской области Беларуси. Об этом пишут читатели телеграм-канала "Баста" из Волковыска, Лиды, Сморгони.

"Здравствуйте. Есть новые подтвержденные случаи в поселке Россь Волковысского района Гродненской области. Не только у работников школ, но уже и у учеников. Школы до 11 мая на дистанционном обучении. Городок военный, раньше тут размещалась авиачасть, много военных пенсионеров", - сообщает подписчик канала.

“В Волковысском педагогическом колледже со вторника учащиеся и преподаватели занимаются из дома дистанционно. Есть заболевшие учащиеся", - пишет читатель канала из Волковыска.

"Очень много сотрудников Сморгонского центра гигиены и эпидемиологии получили положительный результат теста на "корону". Все началось с главврача, которая больная ходила на работу и заражала сотрудников", - пишет житель Сморгони.

"Забирали людей из дома на улице Западной в Сморгони", - сообщает подписчик канала.

"В то время, когда бушует в стране болезнь, в нашем городе открывают увеселительные заведения. Директор караоке-клуба "Купалинка" ссылается на решения Сморгонского райисполкома и написал в городской группе о возобновлении дискотек по выходным", - пишет читатель канала из Сморгони.

"Заражение коронавирусом подозревают у уборщицы магазина "Ласточка" в Лиде, она сейчас в больнице а муж её умер от коронавируса. У него были хронические заболевания, организм не справился. У продавцов брали два раза тесты, они оказались отрицательными", - пишет читатель канала из Лиды.

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