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У помощника Папы Римского обнаружили коронавирус

  • 7.05.2020, 12:15
У помощника Папы Римского обнаружили коронавирус

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Инфицированный с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Пандемия коренным образом изменила деятельность Ватикана. В этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.

Во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра он призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса.

83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.


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