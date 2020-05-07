Валентина Белькевича назвали лучшим футболистом в истории Беларуси 8 7.05.2020, 12:36

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ВАЛЕНТИН БЕЛЬКЕВИЧ

За футболиста киевского «Динамо» проголосовало 52,9% опрошенных.

Валентина Белькевича назвали лучшим футболистом в истории Беларуси. К такому выводу пришли пользователи сайта белорусской спортивной газеты "Прессбол". Длительное время шло голосование, в котором приняло участие более 10 тысяч человек. В итоге за Белькевича проголосовало 52,9% опрошенных. Его соперник по финалу голосования Сергей Алейников набрал 47,1%. Александр Глеб занял третье место, четвертое — у Александра Прокопенко. При этом редакция "Прессбола" назвала следующий топ-5: 1. Сергей Алейников, 2. Александр Глеб, 3. Валентин Белькевич. 4. Сергей Гоцманов. 5. Александр Прокопенко.

Белькевич — один из самых известных белорусских футболистов. Он играл за минское "Динамо", а после — за киевское. Выступал за национальную сборную Беларуси. В 2010-2014 годах работал тренером в "Динамо-Киев". Скоропостижно скончался 1 августа 2014-го в возрасте 41 года.