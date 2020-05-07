закрыть
7 мая 2020, четверг, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Валентина Белькевича назвали лучшим футболистом в истории Беларуси

8
  • 7.05.2020, 12:36
  • 1,267
Валентина Белькевича назвали лучшим футболистом в истории Беларуси
ВАЛЕНТИН БЕЛЬКЕВИЧ

За футболиста киевского «Динамо» проголосовало 52,9% опрошенных.

Валентина Белькевича назвали лучшим футболистом в истории Беларуси. К такому выводу пришли пользователи сайта белорусской спортивной газеты "Прессбол". Длительное время шло голосование, в котором приняло участие более 10 тысяч человек. В итоге за Белькевича проголосовало 52,9% опрошенных. Его соперник по финалу голосования Сергей Алейников набрал 47,1%. Александр Глеб занял третье место, четвертое — у Александра Прокопенко. При этом редакция "Прессбола" назвала следующий топ-5: 1. Сергей Алейников, 2. Александр Глеб, 3. Валентин Белькевич. 4. Сергей Гоцманов. 5. Александр Прокопенко.

Белькевич — один из самых известных белорусских футболистов. Он играл за минское "Динамо", а после — за киевское. Выступал за национальную сборную Беларуси. В 2010-2014 годах работал тренером в "Динамо-Киев". Скоропостижно скончался 1 августа 2014-го в возрасте 41 года.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая