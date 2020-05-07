Российский миллиардер Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом 3 7.05.2020, 12:41

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Леонид Федун

Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец московского «Спартака» находится в больнице.

Вице-президента российского ЛУКОЙЛа и совладельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна госпитализировали из-за коронавируса, пишет РБК.

«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится в сообщении «Спартака».

Напомним, обладая личным состоянием $6,3 млрд, в 2017 году Леонид Федун занял 22-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forbes».